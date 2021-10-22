إسرائيل تجري تدريبات ضخمة لاستهداف برنامج إيران النووي

2021/10/22 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

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إسرائيل تعتبر أنه من الصعب إقناع إيران بالتفاوض دون خيار عسكري قابل للتطبيق

استأنف سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته لتنفيذ ضربة عسكرية محتملة على المواقع النووية الإيرانية بعد عامين من توقف هذه التدريبات، بحسب تقارير إخبارية نشرتها وسائل اعلام إيرانية.

وأوضحت التقارير أن رئيس الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر بتمويل هذه الخطوة، التي تأتي على خلفية تعثر الجهود الأميركية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق نووي جديد.



وبحسب التقارير، فإن إسرائيل، وربما واشنطن ايضاً، تدرك أنه يجب توفير خطة عسكرية في حالة فشل الدبلوماسية، وأنه سيكون من الصعب إقناع إيران بالتفاوض دون خيار عسكري قابل للتطبيق.

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