عمار الحكيم ينعى الشاعر سمير صبيح: ترك نتاجاً أدبياً زاخراً بحب الوطن

2021/10/22 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الجمعة، الشاعر الشعبي العراقي سمير صبيح، الذي توفي جراء حادث سير بمحافظة واسط.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر الحكيم في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (22 تشرين الأول 2021)، "تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الشاعر الشعبي الكبير سمير صبيح إثر حادث سير مؤسف، حيث كان الفقيد قامة شعرية عراقية كبيرة ترك نتاجا أدبيا زاخرا بحب الوطن وصور المعاناة والطموح العراقي".

وختم "تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

وشيع جمع من المواطنين، في العاصمة بغداد، الجمعة، الشاعر الشعبي العراقي سمير صبيح.

واظهرت صور حصل عليها "ناس" (22 تشرين الاول 2021)، مشاركة عدد من الفنانين والشعراء واقرباء الراحل في مراسم التشييع.

وتوفي الشاعر الشعبي العراقي سمير صبيح، فجر الجمعة، إثر حادث سير في محافظة واسط.

ونعت أوساط أدبية وأكاديمية وصحفية في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاعر الراحل.

وكتب مُعزّون أن الشاعر سمير صبيح توفي في إثر حادث سير في واسط جنوب بغداد.

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