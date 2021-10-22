اخر تطورات التعداد الالكتروني في العراق

2021/10/22 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء، التابع لوزارة التخطيط، بتنفيذ التجربة القبلية الالكترونية السادسة في محافظة دهوك بإقليم كردستان فيما حددت المحافظة السابعة التي سيجرى فيها التعداد الالكتروني.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان إن”هذه التجربة هي السادسة بعد خمس تجارب نفذها الجهاز سابقاً في محافظات بغداد والبصرة وأربيل والأنبار وكربلاء”، مبيناً أن”هذه التجارب تأتي بناء على توجيهات السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، رئيس الهيأة العليا للتعداد، وذلك في إطار اختبار الامكانات الفنية المرتبطة باستمارة التعداد العام للسكان والمساكن، واستخدام الأجهزة اللوحية(التابليت) في تنفيذ التعداد الالكتروني”.وأوضح أن “الباحثين الميدانيين، الذي يقومون بتنفيذ التجربة، جرى تدريبهم بشكل مكثف قبل بدء التجربة”، مشيراً الى أن “التجربة تستمر لمدة أسبوعين، وبمرحلتين، مرحلة الحصر والترقيم، ومرحلة العد”.ودعا الهنداوي، “الأسر في المناطق المشمولة بالتجربة الى التعاون مع الباحثين من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة، الخاصة بأفراد الأسرة”، مشدداً على أن التعداد سيكون لأغراض تنموية بحتة، لأنه سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة، التي تساعد على رسم الخطط والسياسات الاقتصادية السليمة المستندة الى مؤشرات احصائية دقيقة”.ولفت الى أن “التجربة المقبلة ستكون في محافظة الديوانية قبل نهاية العام الجاري، تليها تجارب أخرى في المحافظات المتبقية”.

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