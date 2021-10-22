2021/10/22 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أطلقت دائرة الطرق والجسور في كركوك مشروع تجديد وتأهيل لطريق بغداد كركوك، جزء منه تنفذه وزارة الإعمار والجزء الآخر بمساعدة من البنك الدولي.وقال مدير دائرة طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق مشروع لتأهيل “طريق الموت” بين بغداد وكركوك المركز الخبري الوطني.

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