2021/10/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة توجه دعوة للأجهزة الأمنية لمنع دخول أحد المحاصيل الزراعية للعراق

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