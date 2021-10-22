بسبب إعدادات iPhone.. سناب شات تحقق إيرادات أقل من المتوقع بالربع الثالث

2021/10/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت أسعار اسهم Snap بأكثر من 25% بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث الخميس 21 تشرين الأول.

وجاءت إيرادات الشركة مخالفة لتوقعات وول ستريت بعد أن تأثرت أعمالها الإعلانية بسبب تغييرات الخصوصية التي أدخلتها شركة آبل في وقت سابق من هذا العام.

وجاءت ربحية السهم 0.17 دولار مقابل توقعات بنحو 0.8 دولار، في حين سجلت إيرادات بنحو 1.07 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 1.10 مليار دولار.

كما أظهرت نتائج أعمال الشركة أن عدد المستخدمون النشطون يوميا بلغ 306 مليون مستخدم مقابل 301.8 مليون، في حين جاء متوسط الإيرادات لكل مستخدم مخيبة للآمال حيث بلغت 3.49 دولارا مقابل توقعات بنحو 3.67 دولارا .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Snap إيفان شبيغل، إن إعدادات الخصوصية في iPhone أثرت على أعمال إعلانات Snap أكثر مما كان متوقعا.

قال شبيغل في ملاحظاته المعدة "بينما توقعنا درجة معينة من اضطراب الأعمال، لم يتسع حل القياس الجديد المقدم من Apple كما توقعنا، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على شركائنا الإعلانيين لقياس وإدارة حملاتهم الإعلانية لنظام iOS".



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وحذر شبيغل أيضا من أن الانقطاعات في سلسلة التوريد العالمية ونقص العمالة يقلل من "الشهية قصيرة المدى لتوليد طلب إضافي من العملاء من خلال الإعلانات".

حذر المدير المالي لشركة Snap ، ديريك أندرسن من أنه بين تغييرات خصوصية Apple وانقطاع سلسلة التوريد ونقص العمالة، تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 1.16 مليار دولار و 1.20 مليار دولار، وهو أقل من 1.36 مليار دولار من العائدات التي توقعها المحللون للربع الرابع.

وتقلص صافي خسائر الشركة بنسبة 64% إلى 72 مليون دولار، من خسائر قدرها 200 مليون دولار قبل عام.

وأبلغت Snap عن 306 مليون مستخدم نشط يوميا، بزيادة أكثر من 4% مقابل 293 مليونا أبلغت عنها الشركة في أبريل، وارتفع هذا الرقم بنسبة 23٪ تقريبا مقارنة بـ 249 مليون مستخدم يوميا أبلغت عنه الشركة في العام السابق.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تصل إلى ما بين 316 مليون و 318 مليون مستخدم نشط يوميا في الربع الرابع.

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