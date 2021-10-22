2021/10/22 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، الجمعة، القبض على عصابة للخطف شمالي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أشخاص متهمين بخطف المواطن (علاء فليح) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعصابة للخطف شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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