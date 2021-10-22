الفائز بالميدالية الذهبية في الغولف زاندر شافيلي يتحدث عن عامه الكبير

2021/10/22 | 12:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم عمدة لاس فيغاس مؤخرًا لاعب الغولف الأمريكي، زاندر شافيلي، وإنجازه بالفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية من خلال منحه "مفتاح المدينة".حظيت CNN بفرصة مناقشة فوزه بأولمبياد طوكيو 2020 للغولف وكأس رايدر مع فريق أمريكا.

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