2021/10/22 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ التوتر مستوى مرتفعا جديدا بين تايوان والصين التي تكثف الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار تايبه، المتمتعة بحكم ديمقراطي، على قبول السيادة الصينية، الأمر الذي يرفضه أغلب سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالى 23 مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مواجهة مسلحة محتملة" تحتدم.. تايوان تشعل الصراع بين القوى الدولية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مواجهة مسلحة محتملة" تحتدم.. تايوان تشعل الصراع بين القوى الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).