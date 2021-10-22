حق التظاهر وحقوق الناس

2021/10/22 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

التعبيرُ السلمي عن المطالب حق مشروع،

والتظاهر السلمي حق كفله الدستور وفي

نفس الوقت فإن مصلحة البلاد وأمنها

واستقرارها أهم من أي مكسب سياسي أو حق

يُطلَب.



دماء الناس وحقوقهم أهم من كل

ع

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