العراق يتواصل مع جهات عالمية بعد اعلان سلالة جديدة لكورونا في روسيا

2021/10/22 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا في روسيا، فيما أفصحت عن أسباب عدم منح الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحالي.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير إن” إجراءات وزارة الصحة تضمنت التواصل مع الجهات العالمية، بعد إعلان روسيا عن وجود سلالة جديدة من كورونا […]

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