روسيا: حصيلة جديدة لقتلى حريق مصنع المتفجرات

2021/10/22 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضى 15 شخصاً نتيجة حريق اندلع في مصنع متفجرات روسي في جنوب شرق موسكو، اليوم الجمعة، كما قالت السلطات المحلية.

وأضافت حكومة منطقة ريازان حيث يقع المصنع، أن 15 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب شخص بحروق خطرة” وهو في حال حرجة، مضيفة أن هناك شخصاً ما زال في عداد المفقودين.

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