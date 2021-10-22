توقعات طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2021/10/22 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، بحدوث انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 تشرين الاول 2021)، أن "الطقس غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحوا بالمنطقة الجنوبية، مع انخفاض بدرجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

واضاف البيان، أن "طقس الأحد المقبل سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية".

واوضح، أن "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا بالمنطقة الوسطى وغائما جزئيا بالشمالية، وصحوا بالجنوب ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

واشار البيان، إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

N.A

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