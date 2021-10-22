القوات الأمنية تعتقل عصابة للخطف في بغداد

2021/10/22 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الاستخبارت العسكرية، الجمعة، من القاء القبض على عصابة للخطف شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 تشرين الاول 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود اشخاص متهمين بخطف المواطن (علاء فليح) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٧ في منطقة السريدات ضمن قاطع مسؤولية السرية الثالثة ومن خلال المتابعة الميدانية ومن خلال تسخير المصادر اثناء دخولهم قاطع المسؤولية تم تحديد موقعهم".

واضاف البيان، انه "على الفور خرجت قوة بامرة امر الفوج وامر السرية الثالثة مع مفرزة من استخبارات الفوج مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام الزهور وباشراف ضابط استخبارات اللواء، وتم القاء القبض عل المتهمين وهم كل من (ص.



د.



س) و (س.



د.



س) و(ح.



ر.



د.) و(ر.



د.



س)".

واوضح، انه "تم تسليمهم الى مكتب مكافحة الزهور بوصل استلام رسمي".

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