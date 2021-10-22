روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/10/22 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ37 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 37141 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 36339 إصابة أمس (ما كان […]

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