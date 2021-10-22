اليوم..ست مباريات في افتتاح دوري الدرجة الأولى الكروي

2021/10/22 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنطلق على ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الجمعة، منافسات المجموعة الأولى لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم.ويلتقي اليوم، فريق المرور مع سوق الشيوخ على ملعب الاول، ومصافي الجنوب ضد الرمادي على ملعب المدينة […]

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