بدء العمل الفعلي لتنفيذ مشروع المستشفى الاسترالي في الديوانية

2021/10/22 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، عن بدء العمل الفعلي لتنفيذ مشروع مبنى المستشفى الاسترالي بسعة 400 سرير في محافظة الديوانية، عن طريق الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة الديوانية ./انتهى5

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