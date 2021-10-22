المان يونايتد يستعين بمعلقة الشاعر العربي

2021/10/22 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نشر نادي مانشستـر يونايتد الانكليزي ، ابياتا شعرية من احدى قصائد المعلقات للشاعر العربي الكبير " عنتر بن شداد " ، عبر موقعه الالكتروني الرسمي ومنصاته الرسمية للتواصل الاجتماعي ، مرفقا ذلك بصورة ميدانية لنجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو ./انتهى5

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