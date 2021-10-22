2021/10/22 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 6 مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).