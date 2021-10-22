الزراعة تدعو المنافذ الحدودية والسيطرات الى منع دخول البطاطا لوفرتها محلياً

2021/10/22 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت وزارة الزراعة، الاجهزة الامنية في المنافذ الحدودية والسيطرات الى منع دخول محصول البطاطا و الذي يدخل تهريبا.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكميات المنتجة محليا من محصول البطاطا تسد الاستهلاك اليومي وتحقق الامن الغذائي وو صلت الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن …

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