الأطلال - منير المجيد

2021/10/22 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد النفاق والتمسّح بالسلاطين ليست ظاهرة حديثة، بل تمتدّ في عمق الشعوب وتاريخها.



وأمّ كلثوم ليست مثالاً فريداً وشاذّاً في دنيا الموسيقى في مصر قبل ثورة عبد الناصر وبعدها.فالآنسة، حينذاك، فُجعت بوفاة سعد زغلول ورثته بكلمات رامي وألحان القصبجي في أغنية «أن يغيب عن مصر سعد» عام ١-;-٩-;-٢-;-٨-;-، في أجواء القاهرة الضاجّة بالموسيقى والسينما والمسرح والفنون والإنفتاح، حيث سيطرت النساء على ال ......





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