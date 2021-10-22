2021/10/22 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت إثيوبيا الجمعة ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي الذي يشهد حربا، في يوم رابع تستهدف فيه المدينة هذا الاسبوع، على ما قالت ناطقة باسم الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الرابع خلال أسبوع.. ضربات إثيوبية تستهدف عاصمة تيغراي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الرابع خلال أسبوع.. ضربات إثيوبية تستهدف عاصمة تيغراي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).