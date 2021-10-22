الفلسفة في علاقتها مع العلم - فارس إيغو

2021/10/22 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو بالنسبة الى الفلسفة فهي لا تتقدم من منظور مفهوم التقدم الذي صاغته الأنوار والذي ينطبق أكثر على العلوم الطبيعية (و العلوم الدقيقة)، أو جزئياً على العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعتمد في تقدمها وتنظيراتها على مقدمات احصائيى رياضية صارمة.



هذه العلوم الأخيرة، هي على عكس الفلسفة التي تعيد معالجة الإشكاليات القديمة بمفاتيح ومنهجيات جديدة (انظر العودات المستمرة إلى سقراظ وأفلاطون وأرسطو والفلاسفة الأو ......





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