حكم الاغلبية بارادة الناس.. وحكم التوافق- المحاصصة - يحبس الانفاس - علي عرمش شوكت

2021/10/22 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت جاءت الديمقراطية الى العراق كبديل للحكم الدكتاتوري البغيض، ولكنها اتت تمشي بلا اقدام.



قصيرة الرؤية ثكلى ببناتها المغيبات، كالعدالة الاجتماعية والمواطنة وسيادة القانون.



ونظام حكم الاغلبية الفائزة بالانتخابات على وفق المادة 76 من الدستور..



حصل ذلك بحكم هجينية " نظام التوافق " التي فرضها غبار المتسابقين المتدافعين بالمناكب اذا لم يكن باخامص البنادق.



حول كراسي الحكم القائم على تقاسم الحصص من المال ......





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