مكافحة المخدرات تلقي القبض على 22 متهماً في 7 محافظات

2021/10/22 | 13:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 22 متهماً في كل من محافظة (البصرة – بغداد /الرصافة – ذي قار – المثنى – كربلاء – بابل – ديالى).وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وجد بحوزة المتهمين ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، و …

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