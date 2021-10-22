التربية تجدد تأكيديها على المعلمين والمدرسين بالتلقيح ضد كورونا

2021/10/22 | 13:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد جددت وزارة التربية، تأكيدها على المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، لمتابعة وتوجيه الهيئات التعليمية والتدريسية والادارية بتلقي جرعة التطعيم المضادة لفيروس “كورونا” قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 استناداً لقرار مجلس الوزراء.وشدد وزير التربية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “ضرورة الالتزام بالشروط الصحية وأخذ …

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