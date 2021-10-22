الاسدي يعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح

2021/10/22 | 13:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس تجمع السند الوطني، أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، بواجب العزاء بوفاة الشاعر سمير صبيح.وكتب الاسدب على حسابه مموقع “تويتر قائلا انه “تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الشاعر الكبير والمدافع الغيور عن الحشد (سمير صبيح) اثر حادث مؤسف في مدينة واسط”.وأضاف “رحمك الله يا أبا علي كنت صوتا حشديا مدويا وكنت غيرة […]

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