سبعة قتلى وتسعة مفقودين في حريق مصنع إلاستيك للمتفجرات

2021/10/22 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل سبعة أشخاص وفقد تسعة آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات للاستخدام المدني في منطقة ريازان في وسط روسيا.



كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية الجمعة.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية في بيان إن حريقا اندلع في مصنع (إلاستيك) لتصنيع المتفجرات المعدة للاستخدام المدني، بعد عملية تقنية، موضحة أن سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير تسعة آخرين مجهولاً.



وقد أرسل أكثر من 170 مسعفا الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وتعتبر الحكومة الروسية ذلك المصنع “شركة إستراتيجية” وتنتمي، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة “روستيك” الحكومية التي تضم شركات تزود منتجات صناعية ومتقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

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