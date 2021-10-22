إعادة عد الأصوات يدوياً في7 محطات بعد قبول الطعون

2021/10/22 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، قبولها عددا من الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات واعادت عد وفرز المحطات الانتخابية المعنية بالشكوى.

ووفقا لعضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، في إيجاز قدمه للصحافيين ببغداد الجمعة، فإن المفوضية قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة، وردت الأخرى كونها بدون أدلة كافية، مضيفا أن المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدويا للتأكد مما ورد في الطعون.



وقال إن إعادة فتح المحطات الانتخابية السبع ستكون بحضور وكلاء وممثلين عن كل المرشحين الذين تم قبول طعونهم.

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