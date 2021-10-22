الصحة تتحدث عن السلالة الجديدة لكورونا

2021/10/22 | 13:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشديد على زيادة نسبة متلقي اللقاح الذي يعد هو الأفضل.

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