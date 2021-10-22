خلية الإعلام الأمني تحصي واجبات وكالة الاستخبارات خلال اسبوع

2021/10/22 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشوؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 14 / 10 / 2021 ولغاية 21 / 10 / 2021.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشوؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 14 / 10 / 2021 ولغاية 21 / 10 / 2021 هي:

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