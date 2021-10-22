فيلم -مقتل كينيث شامبرلين- يدين العنصرية ويفضح عنف الشرطة الآمريكيةإتجاه الملونين !!، - علي المسعود

2021/10/22 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود The Killing of Kenneth Chamberlain 2021علي المسعودالتاريخ الحديث للشرطة الأمريكية حافل بالاعتداءات على مواطنيهم من ذوي البشرة السوداء التي تشكل في وصمة عار قديمة متجددة وشكلت أيضاً وقود غضب واسع ومسار بدأ يطفو إلى الواجهة من جديد على خلفية احتجاجات واسعة اندلعت في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية إحتجاجا على مقتل المواطن من أصل إفريقي "جورج فلويد "على يد شرطي الذي تسبب مقتله ف ......





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