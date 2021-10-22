2021/10/22 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التجارة تستكمل طبع البطاقة التموينية الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:48

واع/

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