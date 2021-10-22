2021/10/22 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، النقاب عن حالات مروعة من الاعتداء الجنسي والجسدي على طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من قبل مسؤولين أمريكيين.وأشارت المنظمة في تقرير لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيومن رايتس: وثائق تكشف “انتهاكات جسيمة” ضد اللاجئين على الحدود الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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