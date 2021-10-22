2021/10/22 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء صورا من فعاليات معرض النجف الاشرف الدولي للكتاب تظهر احداها مقاتلا عراقيا يتصفح بعض الكتب والمطبوعات المعروضة للنشر ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. معرض النجف الاشرف الدولي للكتاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. معرض النجف الاشرف الدولي للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).