2021/10/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تعلن استكمال طبع البطاقة التموينية الإلكترونية للمشمولين بشبكة الحماية

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