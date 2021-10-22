توحيد البيت الكردي وحسم منصب رئاسة العراق.. الإتحاد الوطني يحدد مسار تحالفاته المقبلة - عاجل

2021/10/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أوضح الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، موقفه من التحالفات مع الكتل السياسية الأخرى في البرلمان الاتحادي.

وقال عضو الحزب صالح فقي، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "لم نحسم حتى الان ملف التحالف مع الكتل السياسية الأخرى في البرلمان الاتحادي".

وأضاف أن حزبه "كخطوة أولى يسعى الى توحيد البيت الكردي والتوجه إلى بغداد بوفد مشترك".

وأشار فقي أن "الخطوة الأهم انتظار إعلان النتائج بشكل رسمي من قبل المفوضية وبعدها تبدأ مرحلة المفاوضات الداخلية، وموضوع رئاسة الجمهورية سيحل داخل البيت الكردي".

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