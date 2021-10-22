بالفيديو.. تشييع الشاعر الراحل سمير صبيح من بسماية إلى مثواه الأخير

2021/10/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

توفي الشاعر الشعبي سمير صبيح، فجر الجمعة، إثر حادث سير في محافظة واسط.

ونعى عدد من الشعراء والأكاديميين والصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاعر الشعبي سمير صبيح الذي توفي إثر حادث سير فجر اليوم.

وقال أصدقاء صبيح عبر منشورات في فيس بوك، وتابعها (بغداد اليوم) إن "الشاعر الشعبي سمير صبيح توفي في حادث سير بمحافظة واسط فجر اليوم الجمعة".

ووقع حادث السير الذي أودى بحياة سمير، وفق المعلومات المتداولة، في قضاء بدرة وجصان في محافظة واسط، التي ينحدر منها.

ويعد سمير صبيح واحدا من أبرز الشعراء الشعبيين في العراق، حيث ينتمي إلى ما يسمى بـ"جيل شعراء الثمانينيات"، وكتب العديد من الأغاني العراقية، فضلًا عن تقديم البرامج الشعرية في القناة الرسمية.

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