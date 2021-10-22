2021/10/22 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا في روسيا، فيما أفصحت عن أسباب عدم منح الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحالي.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن “إجراءات وزارة الصحة تضمنت التواصل مع الجهات العالمية، بعد إعلان روسيا عن وجود سلالة جديدة من […]

ظهرت المقالة الصحة تفصح عن أسباب عدم منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تفصح عن أسباب عدم منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تفصح عن أسباب عدم منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).