رافضو نتائج الانتخابات يواصلون اعتصامهم امام المنطقة الخضراء

2021/10/22 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت جموع المتظاهرين المحتجيـن رفضـا لنتائج الانتخابات اعتصامها المفتوح امام بوابات دخول المنطقة الخضراء، من جهة الجسر المعلق، لليوم الرابع على التوالي.

وتوافد وجهاء شخصيات مجتمعيـة الى سرادقات الاعتصام، الجمعـة، مطالبة مجلس القضاء الاعلى بمحاسبة موظفي واعضاء مجلس المفوضية عن ضياع أصوات الناخبين، بينما واصلت القوات الامنية انتشارها الميداني حول مداخل ومقتربات المنطقة الخضراء المغلقة بالكامل.

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