ماء الأرز مهم لصحة الإنسان.. تعرف على 5 فوائد «سحرية»

2021/10/22 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأزر عنصر غذائي حاضر في معظم موائدنا،

بسبب فوائده الكثيرة، وأن الفوائد تمتد

إلى مائه، رغم أن شربه ليس واسع

الانتشار.

ومن الأسباب التي تجعل الأرز شائعا هو

سهولة تحضيره الذي لا يتطلب سوى القلي

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