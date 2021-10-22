العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى السعودية بعد توقف عامين بسبب كورونا

2021/10/22 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية يوم أمس،

استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية

العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات

العراقية إلى المملكة العربية السعودية

بعد توقفها قرابة عامين بسبب جائحة

كورونا، حسبما ذكرت

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