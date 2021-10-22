2021/10/22 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 6 مطلوبين، مع ضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد.وقال بيان للشرطة الاتحادية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 6 مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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