2021/10/22 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2021)، أنها "سجلت 92 إصابة جديدة، مقابل 46 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".

وأوضحت الدائرة أن:

الحالات تحت العلاج 54

عدد الفحوصات اليومي 1028

معدل الاصابات اليومي 8.9٪

مجموع الاصابات التراكمي 89452

حالات الشفاء التراكمي 87880

الوفيات التراكمي 710

نسبة الشفاء التراكمي 98.2٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تنشر الموقف الوبائي اليومي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تنشر الموقف الوبائي اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).