2021/10/22 | 14:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. الإرهابي المقتول بهجوم على نقطة أمنية في الرطبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/22 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الإرهابي المقتول بهجوم على نقطة أمنية في الرطبة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الإرهابي المقتول بهجوم على نقطة أمنية في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).