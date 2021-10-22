2021/10/22 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة لصد التعرض الإرهابي بالرطبة.وقال الغنام في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “صورة الارهابي المقبور اسامة المولي المساعد الامني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغنام يعلن تفاصيل جديدة عن هجوم الرطبة(صورة) المركز الخبري الوطني.

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