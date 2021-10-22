بالصور.. الارهابي الذي حاول الهجوم على نقطة امنية في الرطبة

2021/10/22 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر قائد عمليات الانبار، الفريق ناصر الغنام، اليوم الجمعة، صورا للارهابي المقبور اسامة المولي الذي حاول التعرض على احدى النقاط الامنية في منطقة الرطبة.

وقال الغنام في بيان الغنام ورد لـ السومرية نيوز إن "الارهابي المقبور اسامة المولي المساعد الامني للارهابي شاكر محمود هراط والذي حاول ومع مجموعة من ارهابي داعش التعرض على احدى نقاط قيادتنا البطلة في الرطبة منطقة الدراعمة وقد ارداه قتيلا ابطالنا منتسبي فوج ٤ لواء ١٨".

وختم قائلا "عاشت سواعد ابطالنا منتسبي الفرقة ٥ وبكافة وحداتها وتشكيلاتها".

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