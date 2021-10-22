47 رحلة على متن الخطوط الجوية ليوم غد

2021/10/22 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، موعد رحلاتها ليوم غد السبت.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 47 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 15 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 32 رحلة.

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