نادي الحشد بطلاً للعراق بمنافسات زوارق الكانوي

2021/10/22 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج فريق نادي الحشد الرياضي بطلاً لمنافسات العراق بزوارق الكانوي للمتقدمين والشباب والناشئين في السباقات التي جرت في بحيرة نصب الشهيد صباح اليوم الجمعة بمشاركة ثمانية عشر نادياً.

وقال رئيس إتحاد اللعبة ماجد صالح ان فريق الحشد جمع 29 نقطة ليتوّج بالمركز الأول يليه فريق نادي الشباب ثانياً برصيد 24 نقطة فيما حل فريق النادي الآثوري ثالثاً بعد ان جمع 16 نقطة.وأضاف رئيس الاتحاد ان منافسات الشباب والناشئين أسفرت ايضا عن تتويج فريق الحشد أولاً بحصده 24 نقطة يليه ثانياً فريق نادي الشباب برصيد 13 نقطة ليبقى المركز الثالث من نصيب فريق النادي الآثوري برصيد 9 نقاط.وختم رئيس الاتحاد حديثه قائلاً ان البطولة شهدت إثارة واضحة أفرزت عدداً من اللاعبين، بمختلف الفئات العمرية، سيكون لهم حظوة في صفوف المنتخبات الوطنية.يذكر ان 18 ناديا تنافسوا في بطولة عموم العراق هي أندية (السماوة_العمارة _القرنة _البحري _الحشد _ الكاظمية _ الوفاء _ الآثوري _ الميثاق _ الشباب _النجدة _ الحسين – الصناعات الكهربائية _آليات الشرطة _غاز الشمال _ دوكان _ السليمانية _سيروان ).

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