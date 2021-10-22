خطيب جمعة النجف يدعو الرئاسات الى اجتماع طارئ، والمفوضية لاعلان نتائج سليمة وحيادية

2021/10/22 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا امام وخطيب جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي، الرئاسات الخمس (رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس السلطة القضائية، ورئيس المفوضية) الى اجتماع لمعالجة الازمة الانتخابية مؤكدا ان الشعب والمتظاهرين ينتظرون النتائج الصادقة والحيادية من المفوضية..وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة السياسية التي القاها في الحسينية الفاطمية :"ان التجربة الانتخابية كانت ناجحة رغم ما شابها من اخطاء”./انتهى

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